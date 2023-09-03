"أسوأ من الوحوش".. امرأة ولدت طفلًا في مصعد وما فعلته بعدها صدم الجميع

ويُظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، المرأة وهي تحمل أمتعة وتدخل إلى مصعد في المبنى السكني، وبعد ثوانٍ، انحنت للأسفل وسحبت مولودًا من أسفل ساق بنطلون كانت ترتديه، ثم استخدمت المرأة بهدوء المناديل الورقية لمسح الدم عن الطفل وملابسه وأرضية المصعد.