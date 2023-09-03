"أسوأ من الوحوش".. امرأة ولدت طفلًا في مصعد وما فعلته بعدها صدم الجميع

كشف فيديو صادم في الصين، عن امرأة وهي تلد طفلًا داخل مصعد، ثم تلقي مولودها الجديد في سلة المهملات وتفر هاربة، وقد أثار المقطع غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، فقد وقع الحادث يوم 21 أغسطس الماضي في مجمع سكني بمدينة تشونغتشينغ جنوبي غرب الصين.
ويُظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، المرأة وهي تحمل أمتعة وتدخل إلى مصعد في المبنى السكني، وبعد ثوانٍ، انحنت للأسفل وسحبت مولودًا من أسفل ساق بنطلون كانت ترتديه، ثم استخدمت المرأة بهدوء المناديل الورقية لمسح الدم عن الطفل وملابسه وأرضية المصعد.
والغريب أنه عندما دخل آخرون إلى المصعد، لم يشاهدوا المولود، الذي قامت المرأة بإخفائه في الزاوية لمنعهم من رؤيته.
وفي مشهد نزل على كثيرين كالصاعقة، خرجت المرأة من المصعد وهي تحمل أمتعتها، وألقت بالمولود في سلة المهملات وغطته بهدوء بالمناديل الورقية وغادرت.
وهنا توقفت امرأة مسنة في طريقها، بعدما لاحظت سلوكها الغريب وآثار الدماء؛ لكن المرأة المسنة لم تكتشف الطفل في سلة المهملات؛ فقامت المرأة بتنظيف حذائها الملطخ بالدماء قبل أن تغادر في مصعد آخر.
ولحسن الحظ، عثر السكان بسرعة على الرضيع، الذي لم يذكر جنسه في التقرير، وأرسلوه إلى المستشفى.
وحسب الصحيفة: "كانت المرأة ضمن فوج سياحي سافر إلى تشونغتشينغ"، وبعد انكشاف أمرها عقب مراجعة الكاميرات، تم توقيفها؛ حيث ذهبت إلى المستشفى بصحبة المرشد السياحي للمجموعة، لاصطحاب الطفل.
وقال طبيب من قسم الأطفال بالمستشفى إن الطفل بخير وخرج من المستشفى.
كما قامت الشرطة بالتحقيق مع المرأة لمعرفة سبب قيامها بما فعلته؛ لكن من غير الواضح إذا كانت الأم ستواجه أي عقوبة.
وحسب الصحيفة، فقد أثار فيديو الحادث موجة من الإدانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصين؛ حيث كتب أحد المعلقين الغاضبين: "هذا النوع من السلوك أسوأ من الوحوش"، وقال آخر: "لقد تخلت عن الطفل مرة وستفعل ذلك مرة أخرى"، وقال ثالث: "يجب أن يكون قلبها كالحجر".
وقالت امرأة معلقة على الفيديو: "تمنيت كثيرًا أن أنجب طفلًا، لكن لم يمنحني الله ما أريد، هذه المرأة قاسية جدًّا! كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟".