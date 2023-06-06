حول العالم في صورة: "ستالين" يغرق في أوكرانيا.. ماذا حدث؟!

وعقب تفجير السد، تصاعدت مخاطر تعرض محطة زابوريجيا النووية للفيضانات أو الغرق، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إنه ليس هناك "خطر نووي آني" بعد انفجار السد، مستبعدة حدوث أي فيضانات قرب المحطة النووية؛ لأن السد في اتجاه مصب النهر وليس عند المنبع، على بعد 150 كيلومترًا.