وصول 3 رواد فضاء من روسيا وبيلاروس وأمريكا إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

وأفاد مراسل في وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، بأن المركبة انطلقت الشهر الماضي وهبطت في مدينة قازاخستان، بكازاخستان، وعلى متنها أول رائدة فضاء من بيلاروس "مارينا فاسيليفسكايا"، والروسي أوليغ نوفيتسكي، والأمريكية لورال أوهارا، بعد قيامها برحلة إلى محطة الفضاء الدولية.