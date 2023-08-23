بالفيديو.. عشرات يقفزون في بحيرة هربًا من أفيال هائجة بسريلانكا

قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يقام سنويًا في سريلانكا، في إحدى البحيرات؛ هربًا من أفيال هائجة حاولت مهاجمتهم.
وبحسب ما ذكرته الشرطة، فقد نُقِلَت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سُجّلت مساء الثلاثاء في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.
وأشارت الشرطة إلى أن 5 فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة؛ تجنبًا للتعرض لأي أذى.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أوقفت فعاليات الحدث حتى تم الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها.
وكشفت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه، ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.
وقد وجهت انتقادات لهذا النشاط الذي يعود تاريخه إلى قرون؛ لأن القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقسوة.
ويطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الأفيال في الاحتفال.
جدير بالذكر أنه في عام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصًا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو.
وقبل 3 سنوات، قُتِلَت امرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر.
ووفق الأرقام الرسمية، هناك نحو 200 فيل مروّض في سريلانكا، بالإضافة إلى نحو 7500 فيل بري.