بالفيديو.. عشرات يقفزون في بحيرة هربًا من أفيال هائجة بسريلانكا

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فقد نُقِلَت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سُجّلت مساء الثلاثاء في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.