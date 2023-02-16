"سرقة مُشينة".. شاهد ما سرقه هذا اللص بعد اقتحام مسجد في أمريكا

وكانت صور أخرى قد التُقطت قبل وقوع الحادثة، أظهرت رجلًا كان يتفحص بدقة المسجد وصناديق التبرعات، ويبدو أنه كان يرتدي نفس ملابس الرجل الذي ظهر في عملية السرقة، واستقل نفس السيارة؛ لكن الشرطة لا تعتبره مشتبهًا به حتى الآن.