الوحيدة "غير المرقطة" في العالم.. ما سر المسابقة من أجل هذه الزرافة النادرة؟

تعمل في المقام الأول كأحد أشكال التمويه في البرية، ويحتوي الجلد أسفل البقع على نظام للأوعية الدموية يسمح للزرافات بتنظيم درجة حرارتها، وتمتلك كل زرافة نمطًا فريدًا من البقع لا تماثل غيرها، في خاصية أشبه بالبصمة، يعتقد الباحثون أن هذه الأنماط تورث من الأم.