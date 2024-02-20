"أغرب ضيف" في حفل زفاف بالهند.. شاهد لحظة إصابة 12 شخصًا بجروح بعضها خطير
تَحول حفل زفاف في الهند إلى كابوس لمئات الضيوف بعد هجوم مفاجئ من سرب من النحل؛ مما تسبب في إصابة 12 شخصًا بجروح، بعضها خطير.
وحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، فقد وقع الحادث في حديقة فندق "Kasturi Garden Hotel" في منطقة غونا بولاية ماديا براديش يوم الأحد الماضي.
وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أشخاصًا مستلقين على الأرض ورؤوسهم وآذانهم مغطاة، بينما شوهد البعض يركضون بحثًا عن مهرب.
وقام النحل بلسع العديد من الأشخاص بشكل متكرر؛ حيث اجتاح الذعر المبنى، ويخضع بعض المصابين للعلاج في وحدة العناية المركزة حيث أصيبوا بجروح خطيرة.
وقد هرعت الشرطة المحلية وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وقدمت الفِرَق الطبية الإسعافات الأولية للضيوف المصابين؛ في حين تم نقل المصابين بجروح خطيرة على وجه السرعة إلى المستشفى.
وتخضع إدارة الفندق الآن لتحقيق مكثف؛ لفشلها في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة الضيوف أثناء علمها بوجود خلية نحل في المكان.
وتُعد هذه الحادثة تذكيرًا بضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية، خاصةً في المناسبات التي تتجمع فيها أعداد كبيرة من الناس.