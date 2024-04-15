فيديو مرعب.. لحظة سقوط لاعب روما وإلغاء مباراة بالدوري الإيطالي

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الفحوص التي خضع لها "نديكا" في المستشفى استبعدت تعرضه لأزمة قلبية، وسيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، بعض الوقت في المستشفى تحت الملاحظة.