فيديو صادم.. لحظة سقوط لاعب بالدوري المصري بسبب توقف القلب

في مشهد صادم، سقط أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر مغشيًّا عليه، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام مضيفه نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري، مساء أمس الاثنين.