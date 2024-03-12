فيديو صادم.. لحظة سقوط لاعب بالدوري المصري بسبب توقف القلب
في مشهد صادم، سقط أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر مغشيًّا عليه، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام مضيفه نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري، مساء أمس الاثنين.
وحسب موقع "مصراوي"؛ فقد كشفت مصادر طبية بالإسكندرية، أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ونُقِل للمستشفى في حالة حرجة؛ لافتًا إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.
7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات
وأضاف المصدر أن "رفعت" خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية؛ حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.
وأشار إلى أنه جرى نقل اللاعب إلى غرفة العناية المركزة؛ لتقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته التي استقرت بصورة نسبية.
وأنهى حَكَم اللقاء "إبراهيم محمد" المباراة قبل دقائق من نهايتها، بعد سقوط لاعب منتخب مصر السابق.
ودخلت سيارة إسعاف أرضَ الملعب، لنقل "رفعت" إلى مستشفى قريب في مدينة الإسكندرية؛ حيث أدخل العناية المركزة.