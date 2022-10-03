"غوتيريش" يحذِّر: "فوضى مناخ قادمة".. والعالم في صراع "حياة أو موت"

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري آخذة في التزايد بشكل غير مسبوق، وأن الوقت قد حان "لتسوية على مستوى الكم" بين البلدان المتقدمة الغنية التي تسببت في معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري والاقتصادات الناشئة التي غالبا ما تشعر بأسوأ آثار تلك الانبعاثات.