6 سنوات تجوال في الفضاء.. "يوكليد" يتهيّأ للانطلاق واستكشاف ظاهرتين غامضتين!

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سينفصل "يوكليد" عن الصاروخ بعد فترة وجيزة من إطلاقه إلى الفضاء ليمضي التليسكوب في رحلة مدتها شهر إلى وجهته في مدار شمسي على بعد حوالي 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".