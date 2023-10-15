بالفيديو.. إصابة إسرائيلي على يد شرطي ومستوطن ظنًّا أنه فلسطيني

أُصيب أحد سكان مستوطنة "أوفاكيم" الواقعة في صحراء النقب اليوم الاثنين بعيار ناري بعد أن صرخ عليه ساكن آخر وأطلق النار عليه؛ لاعتقاده بأنه فلسطيني.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الاشتباه بالمواطن الإسرائيلي لأنه كان يتجول مرتديًا غطاء للوجه وقفازات، ويحمل مسدسًا غير حقيقي.
ووفق تلك الوسائل فإن إصابة الشخص متوسطة، وقد شارك شرطي أيضًا في إطلاق النار عليه لاعتقاده بأنه "إرهابي".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشخص المصاب في الحادث، الذي قيل إنه نقل إلى مستشفى "سوروكا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأحد بالقضاء على حركة "حماس" في الوقت الذي يستعد فيه جيش بلاده لدخول قطاع غزة بحثًا عن مسلحي الحركة الذين فاجؤوا العالم بهجومهم على بلدات حدودية إسرائيلية.
وطلبت إسرائيل من سكان غزة الاتجاه جنوبًا، وهو ما فعله مئات الآلاف بالفعل في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليونَي شخص، نصفهم تقريبًا في مدينة غزة.
وأودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص من الجانبين منذ أن شنت "حماس" هجومًا كبيرًا في السابع من أكتوبر.