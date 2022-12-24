لأغرب سبب.. صيني ينتحل صفة ضابط بالجيش لـ4 سنوات!

كما اعترف بأنه كان يحلم دائمًا بالحصول على مكانة مرموقة ومحترمة للغاية في الجيش الصيني، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن النساء بدت وكأنهن منجذبات إلى الضباط؛ لذلك عندما وجد زي عقيد للبيع على الإنترنت في عام 2018، قرر أن يبدأ حياة جديدة كضابط في الجيش، حسب موقع "روسيا اليوم".