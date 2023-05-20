صدمة ولكن.. 6 من "حدود الأرض الضامنة لحياة البشر" ذهبت في مهبّ الريح!

وتعدُّ حدود الكوكب مصطلحًا يشتمل على عمليات نظام الأرض التي تحتوي على حدود بيئية، والتي تم اقتراحها في عام 2009 من قبل مجموعة من نظام الأرض وعلماء البيئة؛ حيث تشمل حدود الكوكب التسعة "تغير المناخ، وفقدان التنوع، البيولوجي، وتحمض المحيطات، والبيولوجية الكيميائية، والأمن المائي، واستخدام الأرض، ونضوب الأوزون، والهباء الجوي، والتلوث الكيميائي".