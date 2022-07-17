هاجم لصان رجلاً بمسدسات.. شاهد كيف لقنهما درسًا لن ينسياه

هاجم لصان بمسدسات رجلاً محاولين سرقته في وضح النهار بأحد شوارع مدينة فيلادلفيا الأمريكية، لكن الرجل قلب الطاولة على اللصين ولقنهما درسًا لن ينسياه.
وتحت عنوان "قلب الطاولة على اللصين"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نجح رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، في التصدي للصين مسلحين حاولا سرقته بأحد شوارع فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا يوم الاثنين الماضي.
ويظهر مقطع فيديو لحظة هجوم لص بمسدس على رجل يرتدي قميصًا أزرق ويسير في الشارع بوضح النهار، لكن المفاجأة كانت في المقاومة الشرسة التي أبداها الرجل الأربعيني، حين أسقط اللص أرضًا وبدأ يسيطر عليه.
وفي تلك اللحظة خرج اللص الآخر من سيارة سوداء رباعية الدفع، وجرى مصوبًا المسدس نحو الرجل، وفي تلك اللحظة كان الأربعيني قد تمكن من الحصول على المسدس من يد اللص الراقد على الأرض، فصوب الرجل المسدس نحو اللص، بينما استخدم اللص الآخر كدرع يحمي به نفسه من الرصاص، وبالفعل تمكن الأربعيني من إصابة اللص الثاني برصاصة في ساقه، وبعدها فر اللصان تاركين الرجل مصابًا في ساقه وفخذه، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أن حالته مستقرة.
وقالت شرطة فيلادلفيا إنها تبحث عن اللصين وهما من أصل إسباني، كما تبحث عن شهود عيان على الحادث.
وعقب هذه الحادثة، شهدت مدينة فيلادلفيا ليلة مروعة من أعمال العنف المسلح، في ثلاث عمليات إطلاق نار منفصلة وسقوط ستة أشخاص مصابين وفي حالة حرجة.
وقالت الصحيفة، عمليات إطلاق النار هي الأحدث في موجة العنف المسلح التي تجتاح المدينة التي شهدت حوالي 264 عملية قتل و 1011 عملية إطلاق نار غير مميتة هذا العام فقط.