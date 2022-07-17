هاجم لصان رجلاً بمسدسات.. شاهد كيف لقنهما درسًا لن ينسياه

وفي تلك اللحظة خرج اللص الآخر من سيارة سوداء رباعية الدفع، وجرى مصوبًا المسدس نحو الرجل، وفي تلك اللحظة كان الأربعيني قد تمكن من الحصول على المسدس من يد اللص الراقد على الأرض، فصوب الرجل المسدس نحو اللص، بينما استخدم اللص الآخر كدرع يحمي به نفسه من الرصاص، وبالفعل تمكن الأربعيني من إصابة اللص الثاني برصاصة في ساقه، وبعدها فر اللصان تاركين الرجل مصابًا في ساقه وفخذه، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أن حالته مستقرة.