"لن نقلع بالطائرة حتى تتوقفوا عن العمل الشائن".. طيّار يهدّد الركاب

هذا التحذير الغريب، أذهل عشرات المسافرين، الذين كانوا يتمنون رحلة هادئة من هيوستن إلى مدينة كابو المكسيكية، التي تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين، حسب "سكاي نيوز عربية".