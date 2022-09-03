"لن نقلع بالطائرة حتى تتوقفوا عن العمل الشائن".. طيّار يهدّد الركاب

حذّر طيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" من أنه سيبقي الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة، إذا لم يتوقف أحد الركاب عن القيام بعمل "مثير للاشمئزاز".
هذا التحذير الغريب، أذهل عشرات المسافرين، الذين كانوا يتمنون رحلة هادئة من هيوستن إلى مدينة كابو المكسيكية، التي تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وعبر ميكروفون الطائرة، قال الطيّار بصرامة: "إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقزّز، توقف عن ذلك، وإلا سألغي عملية الإقلاع وسننزل جميعاً. لا تفسد إجازة بقية الركاب".
وتبيّن لاحقاً، أن أحد الركاب، كان يقوم بإرسال صور "مخلة بالآداب"، عبر خاصية "أير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.
وتتيح خاصية "أير دروب" إرسال أي صور من هاتف آيفون لآخر، في المجال الجغرافي نفسه، دون الحاجة إلى الحصول على رقم الهاتف الآخر.
ووفقا لصحيفة "الصن"، قال الطيّار عبر مكبر الصوت: "إذا استمر هذا الفعل ونحن على الأرض، فسوف يتعيّن عليّ الانسحاب إلى البوابة، وسيضطر الجميع للنزول، وسيتعيّن علينا تسليم الفاعل إلى الأمن وستفسد إجازة الجميع".
وأضاف: "توقّف عن إرسال الصور العارية، ودعنا نذهب إلى كابو".
وانتشر مقطع فيديو لأحد الركاب وهو يشارك هذه التفاصيل، وجاءت ردود الفعل إيجابية ومرحة تجاه الطيّار، الذي تعامل مع الركاب مثل أبنائه، وفقاً لمعلّقين.