"بدأت بعلاقة مع المتهم وانتهت جثة داخل حقيبة".. حل لغز مقتل امرأة في المغرب

وتعود جثة الضحية لسيدة تبلغ من العمر نحو 38 عامًا، وتنحدر من ضواحي مدينة مكناس، وكانت تعمل بصالون تجميل في طنجة، قبل أن تصبح مديرة لإحدى المقاهي هناك. ويُعتقد أنها كانت على علاقة عاطفية مع المشتبه فيه.