جدري القردة .. "الصحة العالمية" تطلق خطط تطعيم وتوصيات بشأن السفر

وتفصيلاً، دفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعًا بالسلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا" في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.