وفاة بريطاني بسبب مشروبات الطاقة.. والأطباء يحذّرون من 3 مخاطر قاتلة تهدد الشباب والرياضيين

حذّر أطباء في مستشفيات جامعة نوتنغهام البريطانية من مخاطر صحية جسيمة لمشروبات الطاقة، بعد وفاة رجل خمسيني بسكتة دماغية، وكان قد اعتاد تناول 8 علب من مشروبات الطاقة يوميًّا. وشدّد الأطباء على ثلاثة مخاطر رئيسية: السكتات الدماغية، الجلطات، وارتفاع ضغط الدم، خاصة عند الإفراط في الاستهلاك.
وأكدت الدراسة التي نُشرت اليوم الثلاثاء في دورية "BMJ Case Reports"، أن هذه المشروبات الغنية بالكافيين (حتى 500 ملغ للعبوة الواحدة)، والسكر، والغوارانا، والتورين، والجينسنغ، تضاعف تأثيرات الكافيين وترفع مخاطر أمراض القلب.
قصة مريض في الخمسينيات
أبرزت الدراسة حالة رجل بريطاني كان بصحة جيدة، لكنه استهلك 8 علب يوميًّا (ما بين 1200 إلى 1300 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى البالغ 400 ملغ). وقد أُصيب بسكتة في المهاد الدماغي، ما تسبب بضعف وتنميل في الجانب الأيسر، وصعوبات في التوازن، والمشي، والبلع، والكلام. وعند وصوله إلى المستشفى، سجّل ضغط دمه 254/150 ملم زئبق، ثم تراجع مؤقتًا مع الأدوية لكنه عاد للارتفاع.
دعوة لحظر إعلانات للشباب
أوضح الباحثون أن متوسط الكافيين في علبة مشروبات الطاقة (80 ملغ/250 مل) يفوق محتوى الشاي (30 ملغ)، ويقارب محتوى القهوة (90 ملغ)، مع وجود جهل عام بمخاطرها القلبية. وعلى الرغم من الحظر الطوعي لبيعها لمن هم دون 16 عامًا منذ 2018، يطالب الباحثون بـ"تشديد تنظيم بيع مشروبات الطاقة، والحد من الإعلانات الموجّهة إلى الفئات الأصغر سنًّا، لحماية الصحة القلبية والدماغية مستقبلاً".