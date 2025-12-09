وفاة بريطاني بسبب مشروبات الطاقة.. والأطباء يحذّرون من 3 مخاطر قاتلة تهدد الشباب والرياضيين

قصة مريض في الخمسينيات

أبرزت الدراسة حالة رجل بريطاني كان بصحة جيدة، لكنه استهلك 8 علب يوميًّا (ما بين 1200 إلى 1300 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى البالغ 400 ملغ). وقد أُصيب بسكتة في المهاد الدماغي، ما تسبب بضعف وتنميل في الجانب الأيسر، وصعوبات في التوازن، والمشي، والبلع، والكلام. وعند وصوله إلى المستشفى، سجّل ضغط دمه 254/150 ملم زئبق، ثم تراجع مؤقتًا مع الأدوية لكنه عاد للارتفاع.