اكتشاف زواحف في البرازيل يعود تاريخها لما يقارب 237 مليون عام

اكتشف علماء في البرازيل واحدة من أقدم الحفريات في العالم يُعتقد أنها لزواحف يعود تاريخها إلى نحو 237 مليون عام، لديها أربعة أرجل وحجمها ككلب صغير.
وقال العلماء إن هذا الفصيل من الزواحف أُطلق عليه اسم "غوندواناكس بارايسينسيس".
وأشاروا إلى أن طول هذه الزواحف يصل إلى متر واحد تقريبًا، فيما يتراوح وزنها بين ثلاثة إلى ستة كغم.
واكتُشفت الحفرية في طبقة صخرية يعود تاريخها إلى العصر الترياسي، الذي يمتد بين 252 مليون و201 مليون سنة مضت، وهي الفترة نفسها التي ظهرت فيها الديناصورات والثدييات والتماسيح والسلاحف والضفادع لأول مرة.
وفي عام 2014، عثر الطبيب بيدرو لوكاس بورسيلا أوريليو على الحفرية في إحدى بلدات ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، قبل أن يتبرع بها لجامعة محلية في عام 2021، لتبدأ بعدها جهود بحث استمرت ثلاث سنوات.