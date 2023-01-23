لن تصدق حتى تشاهد.. تمساح يُعيد جثة طفل غارق بعد فشل العثور عليها

وحسب شبكة التليفزيون الإندونيسية "TV One"، سحب التمساح جثة الطفل الغارق، محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، من نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا؛ حيث شوهد وهو يحمل جثة الصغير على ظهره إلى ضفة النهر، وتركها في مكان ظاهر للعيان.