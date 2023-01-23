لن تصدق حتى تشاهد.. تمساح يُعيد جثة طفل غارق بعد فشل العثور عليها
في واقعةٍ غريبة لا تُصَدق، وثّق مقطع فيديو صادم لحظةَ ظهور تمساح ضخم وهو يعيد جثة طفل غارق، بعد أن فشلت عائلته في العثور عليه، في إندونيسيا.
وحسب موقع "anews" الإخباري، صُدِم سكان بلدة موارا جاوا الإندونيسية بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غرق منذ فترة، لم تتمكن عائلته من العثور عليه.
وحسب شبكة التليفزيون الإندونيسية "TV One"، سحب التمساح جثة الطفل الغارق، محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، من نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا؛ حيث شوهد وهو يحمل جثة الصغير على ظهره إلى ضفة النهر، وتركها في مكان ظاهر للعيان.
والأكثر غرابة في الواقعة، أن التمساح لم يحمل جثة الطفل بين فكيه، ربما خشية تمزيقها؛ بل وضعها على ظهره بالقرب من رأسه، كما ظهر في الفيديو.
وبعد ذلك، اختفى التمساح في مجرى النهر بعد أن رأى السكان وعائلة الضحية جثة الطفل.. وعلى الفور قام فريق البحث والإنقاذ -بمساعدة السكان- بانتشال جثة الطفل ونقلها إلى البر الرئيسي.
وعندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى اليابسة، لم يتم العثور على جروح فيها؛ باستثناء "عضة" في الظهر، يبدو أن التمساح تسبب فيها عند التقاط جثة الطفل من مياه النهر وحملها.
وكان الطفل قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله وبالقرب من النهر في موارا جاوا؛ لكن يبدو أن التمساح لعب دورًا في العثور على جثة الطفل ومساعدة أهل الضحية في إيجاده.