بسبب تهم خطيرة منها "ترويج مخدرات".. حبس رئيس نادي الوداد المغربي

وتفصيلاً، استجوب قاضي التحقيق صباح الجمعة سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، و"قرر ملاحقته بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بترويج مخدرات، استعمال شيك مزور"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.