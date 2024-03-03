بعد محاولات لـ10 سنوات.. سيدة فلسطينية تنجب توأمًا بالتلقيح الصناعي.. وغارة إسرائيلية تقتلهما

وتقول إسرائيل إنها تحاول تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم في مقتلهم على حركة حماس بدعوى أنها تنشر مقاتلين وأنفاقًا وقاذفات صواريخ في مناطق سكنية كثيفة السكان، لكن الجيش نادرًا ما يعلق على الغارات الفردية التي غالبًا ما تقتل النساء والأطفال، ولم يعلق الجيش على الفور على هذه الغارة.