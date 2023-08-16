بعد سجنهم 20 عامًا بقضية قتل.. 3 رجال يتشبثون بـ"دليل براءتهم"

وقال بول كاستليرو من منظمة "Centurion" التي تمثل المتهم "غراستي": إن المدعين استندوا إلى شهادة ريتشارد ماكلوي، الذي كان مراهقًا بعمر 15 عامًا عند وقوع الجريمة، وقال المحامون إنه كان "محدود الذكاء" ومتهمًا بقضية مخدرات، وقد ورط نفسه والرجال الثلاثة في الجريمة بعد أن تعرض للترهيب من قِبَل الشرطة.