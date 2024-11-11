بـ"جين الذاكرة" في خلايا الأعصاب والكلى.. دراسة تكشف أن الدماغ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

لمراقبة عملية الذاكرة والتعلم قام العلماء بتعديل هذه الخلايا غير الدماغية لصنع بروتين، يشير إلى وقت عمل جين الذاكرة ووقت توقُّفه. وأظهرت النتائج أن هذه الخلايا يمكنها تحديد متى تتكرر النبضات الكيميائية، التي تحاكي عمل الناقلات العصبية في الدماغ، تمامًا كما يمكن للخلايا العصبية في دماغنا تسجيل متى نتعلم مع فترات راحة، ومتى نحشو كل المواد في جلسة واحدة.