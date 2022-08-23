طائرة سليمة وسط الغابة تظهر على خرائط جوجل.. صورة محيرة وتفسيرات متضاربة

ويُعتقد أن الطائرة إما من طراز "بوينغ إيه 320" أو "بوينغ 737"، وكانت تحلّق على ارتفاع منخفض، بما يعطي الانطباع أنها كانت على الأرض، وهذا أحد التفسيرات المطروحة.