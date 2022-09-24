عند سؤاله عن علاقته بمبابي.. شاهد أغرب ردة فعل من نيمار

قالت صحيفة "أس" الإسبانية: إن النجم البرازيلي نيمار جونيور، قد أبدى ردة فعل غريبة عند سؤاله عن علاقته بزميله في نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي المتألّق كيليان مبابي.
وجاءت ردة فعل نيمار خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة الودية التي جمعت البرازيل، أمس الجمعة، مع غانا، وانتهت بفوز منتخب السامبا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر نوفمبر القادم.
ولدى سؤال نيمار بعد المباراة عن علاقته بمبابي، أطبق النجم البرازيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، شفتيه بتبرّم لوهلة قبل أن يرد بالقول: "أفضّل عدم حديث عن الأمر"، ليغادر على إثر ذلك دون أن يضيف أي كلمة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في أوقات سابقة عن وجود خلافات بين نيمار والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "34 عامًا" من جهة وبين مبابي "23 عامًا" من جهة أخرى؛ إذ أظهرت الإحصائيات أن أداء النجم الفرنسي الشاب مع "العملاق الباريسي" يطغى عليه الفردية والأنانية.
وكان مبابي قد جدّد عقده مع باريس سان جيرمان مقابل مدة ثلاثة أعوام مقابل مبلغ كبير جدًّا قدر بـ"300 مليون يورو" يتضمّن مكافأة التوقيع والرواتب السنوية.
وبحسب بعض المصادر: فإن العقد الجديد أعطى مبابي الكثير من الصلاحيات بشأن اختيار المدرب والتعاقد مع لاعبين جدد وغيرها من المزايا؛ مما جعله بنظر بعض النقاد الرياضيين "صاحب الكلمة الأخيرة" في "حديقة الأمراء".