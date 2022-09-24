عند سؤاله عن علاقته بمبابي.. شاهد أغرب ردة فعل من نيمار

ولدى سؤال نيمار بعد المباراة عن علاقته بمبابي، أطبق النجم البرازيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، شفتيه بتبرّم لوهلة قبل أن يرد بالقول: "أفضّل عدم حديث عن الأمر"، ليغادر على إثر ذلك دون أن يضيف أي كلمة.