لندن.. اصطدام حافلة بالمشاة قرب محطة فيكتوريا وإصابة عدد من الأشخاص

اصطدمت حافلة بعدد من المشاة في قلب العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات بين المارة وسائق الحافلة.
وذكرت قناة سكاي نيوز أن الحادث وقع في شارع فيكتوريا ستريت بالقرب من محطة "فيكتوريا" المركزية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم سائق الحافلة التي كانت تعمل على خط رقم 24.
وأكدت السلطات أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما لم يُكشف حتى الآن عن العدد الدقيق للمصابين. وقد هرعت إلى الموقع قوات الشرطة والإطفاء وفرق الإسعاف، فيما فُرضت إجراءات إغلاق للطرق في المنطقة لتأمين المكان وضمان سلامة المارة.
وأشار شهود عيان إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 15 راكبًا لحظة وقوع الاصطدام، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.