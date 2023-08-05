شاهد: تطرف المناخ.. ثلوج في ألمانيا في أغسطس الحار!

ولم تتسبب العاصفة الثلجية في أضرار مادية أو بشرية تُذكر، إلا أنها تركت الكثيرين في حيرة من أمرهم؛ نظرًا لعدم الاعتياد على سقوط الثلوج في هذا الوقت من العام، فضلاً عن الموجات الحارة التي تضرب الكثير من بلدان العالم المجاورة لألمانيا.