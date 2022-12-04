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فيديو مروّع.. شاهد ما فعلته أم لإنقاذ طفلتها من هجوم حيوان مسعور
نجحت سيدة أمريكية في إنقاذ طفلتها صاحبة الـ7 أعوام من هجوم راكون مسعور، فاجأها أمام باب المنزل في مدينة كانتربري بولاية كونيتيكت.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، رصدت كاميرا مراقبة، لقطاتٍ لهجوم الراكون الذي غرس مخالبه في ساق الطفلة رايلي ماكنمارا وظل متعلقًا بها، لحظة مغادرة منزلها متوجهة إلى مدرستها، صباح الجمعة.
وبينما كانت "رايلي" تُكافح لتحرير ساقها من الحيوان دون جدوى، ظهرت الأم التي سمعت صراخ ابنتها وركضت لمساعدتها.
وحسب اللقطات التي سجّلتها الكاميرا، شوهدت الأم كيلسي ماكنمارا وهي تُمسك بالراكون من رقبته من الخلف، وترميه إلى الفناء المجاور للمنزل؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
ونشرت الأم الفيديو الدرامي على حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها وابنتها ستخضعان لفحص داء الكلب بعد الهجوم المفاجئ، مشيدة بشجاعة طفلتها.