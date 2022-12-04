فيديو مروّع.. شاهد ما فعلته أم لإنقاذ طفلتها من هجوم حيوان مسعور

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، رصدت كاميرا مراقبة، لقطاتٍ لهجوم الراكون الذي غرس مخالبه في ساق الطفلة رايلي ماكنمارا وظل متعلقًا بها، لحظة مغادرة منزلها متوجهة إلى مدرستها، صباح الجمعة.