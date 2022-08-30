حول العالم في صورة: عملاق غارق في خليج جبل طارق

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تواجه ناقلة النفط العملاقة (OS 35) خطر الغرق، وذلك إثر اصطدامها بناقلة الغاز الطبيعي المسال (آدم إل إن جي)، قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط.
وتحمل ناقلة النفط (OS 35) - البالغ طولها 178 مترًا - 183 طنًا من زيت الوقود الثقيل، و250 طنًا من الديزل، و27 طنًا من زيوت التشحيم، وتواجه خطر الغرق الكلي، بعد غرق نحو نصفها، وانخفاض مقدمتها أسفل المياه بالفعل على بعد نحو 200 متر من شاطئ خليج كاتالان على الجانب الشرقي من جبل طارق.
وتخشى السلطات من الغرق الكلي للسفينة بعد اكتشاف غواصين ثقبًا في جسم السفينة تحت مستوى المياه، ما قد ينذر بخطر انسكاب هذا الكم من الزيوت والمواد الثقيلة في مياه البحر المتوسط.
فيما لم يتسبب الحادث ضررًا كبيرًا بناقلة الغاز الطبيعي المسال (آدم إل إن جي)، التي يبلغ طولها 289 مترًا، بحسب ما أشارت عدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.
وقالت السلطات إن حادث التصادم وقع عندما كانت الناقلة (OS 35) تقوم بمناورة للخروج من الخليج.