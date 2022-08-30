حول العالم في صورة: عملاق غارق في خليج جبل طارق

وتحمل ناقلة النفط (OS 35) - البالغ طولها 178 مترًا - 183 طنًا من زيت الوقود الثقيل، و250 طنًا من الديزل، و27 طنًا من زيوت التشحيم، وتواجه خطر الغرق الكلي، بعد غرق نحو نصفها، وانخفاض مقدمتها أسفل المياه بالفعل على بعد نحو 200 متر من شاطئ خليج كاتالان على الجانب الشرقي من جبل طارق.