حتى الآن.. روسيا حصدت 78 مليون طن من الحبوب

من جانبه قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الأسبوع الماضي: إنه يرى في هذا الموسم مخاطر عدم تحقيق هذا المؤشر في محصول الحبوب - 130 مليون طن؛ لعدد من الأسباب، بما في ذلك الظروف الجوية الصعبة.