حتى الآن.. روسيا حصدت 78 مليون طن من الحبوب

كشف مدير مديرية المحاصيل ووقاية النباتات بوزارة الزراعة الروسية، رومان نيكراسوف، أن المزارعين الروس تمكنوا حتى الآن من جمع 78 مليون طن من الحبوب المختلفة.
وقال نيكراسوف: "مع حلول يوم أمس حصد المزارعون الروس 78 مليون طن من الحبوب، وبالتالي: لقد تمكّنّا من ضمان الأمن الغذائي للبلاد".
وأضاف: وتيرة حصاد الحبوب في روسيا، وعلى الرغم من الصعوبات مع الطقس، وعلى الرغم من المشاكل المختلفة؛ يتم التعامل معها ولم تعد تعتبر من العوامل الحاسمة في تطورنا.
وبحسب التوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارة الزراعة الروسية في وقت سابق: كان من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في عام 2022 الجاري 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح وهو رقم قياسي في تاريخ روسيا.
من جانبه قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الأسبوع الماضي: إنه يرى في هذا الموسم مخاطر عدم تحقيق هذا المؤشر في محصول الحبوب - 130 مليون طن؛ لعدد من الأسباب، بما في ذلك الظروف الجوية الصعبة.
وبحسب "روسيا اليوم": ففي عام 2021 الماضي أنتجت روسيا 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح.