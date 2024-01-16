ذهب إلى موته بإصرار عجيب.. شاهد اللحظات الأخير بحياة أمريكي قتله محرك الطائرة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو أنه قبل وفاة الأمريكي كيلر إيفينجر، 30 عامًا، في الأول من يناير، اخترق أمن المطار، واقتحم مخرج الطوارئ ثم ركض حافي القدمين عبر المدرج نحو طائرة متحركة، وتم اكتشاف جثته لاحقًا داخل "محرك مثبت على جناح طائرة ركاب" كانت متجهة إلى سان فرانسيسكو.