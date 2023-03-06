بعد واقعة الطائرة التركية.. ما قصة الفاكهة الغريبة الممنوعة في المطارات والفنادق والنقل العام؟

وخلف رائحتها غير المحببة، يكمن سر كبير، فلدى الدوريان مذاق لذيذ وحلو بشكل لا يصدق. ويصف كل من تذوق الفاكهة بأنه أشبه بمذاق الكاسترد، وهو مزيج من الكراميل والفانيليا، كما أن لها ملمسًا ناعمًا غريبًا، فيما يشبه شكلها الخارجي شكل الأناناس.