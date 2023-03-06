بعد واقعة الطائرة التركية.. ما قصة الفاكهة الغريبة الممنوعة في المطارات والفنادق والنقل العام؟

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي، بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة انبعثت من فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة.
وقال موقع "الحرة"، إنه بحسب معلومات نشرتها "الأناضول"، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال تحليق الطائرة.
ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قبطان الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.
وحسب "الحرة"، أظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان" التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.
وتُعرف "دوريان" بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".
رائحة كريهة
وحسب تقرير على موقع "روسيا اليوم"، تعتبر هذه الفاكهة غريبة الشكل، من الوجبات الخفيفة المشهورة والصحية في جنوب شرق آسيا، والتي تحظى بشعبية كبيرة.
لكن، بمجرد أن تفتحها تفوح منها رائحة كريهة، لدرجة جعلتها تُمنع في أغلب المواصلات العامة والمطارات حول العالم، رغم أنها من أغلى الفواكه في العالم.
وخلف رائحتها غير المحببة، يكمن سر كبير، فلدى الدوريان مذاق لذيذ وحلو بشكل لا يصدق. ويصف كل من تذوق الفاكهة بأنه أشبه بمذاق الكاسترد، وهو مزيج من الكراميل والفانيليا، كما أن لها ملمسًا ناعمًا غريبًا، فيما يشبه شكلها الخارجي شكل الأناناس.
ونظرًا لرائحتها القوية الكريهة، تم حظر فاكهة الدوريان في العديد من وسائل النقل العام في جميع أنحاء تايلاند واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة.