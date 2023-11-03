زلزال بقوة تزيد عن 5 درجات يضرب وسط اليونان

وحسب علماء الزلازل اليونانيين، فإن مركز الزلزال كان في جزيرة وابية (إيفيا)، ثاني أكبر جزر اليونان، على بعد حوالي 80 كيلومترًا من أثينا، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وبعد سبع دقائق، وقعت هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجة مركزها في ذات المكان.