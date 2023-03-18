امنحها طريقاً للهروب.. شاهد ما يفعله هذا المصوّر مع أناكوندا عملاقة

ويشرح "غونثر": "لن تصطاد الأناكوندا الكائنات الحية بشكل نشط، مثل الإنسان البالغ؛ لأنه سيكون من المشكوك فيه ما إذا كان بإمكانها أن تأكل شخصاً بالغاً، وهناك خطر حدوث إصابة خطيرة لنفسها إذا حاولت ذلك، الهجمات المؤكّدة الوحيدة من قِبل الأناكوندا على البشر كانت خارج نطاق الدفاع أو لأن الحيوان شعر بالتهديد، وليس من محاولة الافتراس".