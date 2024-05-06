من السيناريوهات الموضوعة إلى معارك الفوضى.. ماذا يحدث لو مات المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

ماذا لو لم يعد المرشح الفائز قادرًا على أداء اليمين الدستورية؟ إذا حدث ذلك، فإن مهمة استبدال المرشح الرئاسي ستقع على عاتق مندوبي المؤتمر، وأعضاء اللجان الوطنية للأحزاب، و535 عضوًا في المجمع الانتخابي، و435 عضوًا في مجلس النواب؛ إذ تلعب هذه الأطراف دورًا مهمًّا في مراحل مختلفة من العملية الانتخابية؛ وفقًا لإلين كامارك، عضو لجنة قواعد اللجنة الوطنية الديمقراطية وزميلة معهد بروكينغز.