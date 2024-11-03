الطهي البطيء.. خبراء: 4 أخطاء شائعة قد تؤدي إلى التسمم الغذائي

ومع ذلك، حذرت ميريديث كاروثرز، أخصائية الشؤون العامة في إدارة الزراعة الأمريكية، من وضع اللحوم المجمدة أو الخضار أو الوجبات المعدة مسبقًا في القدور الخاصة بالطهي البطيء؛ حيث قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تذوب هذه المكونات لتبدأ عملية الطهي؛ مما يعرض الطعام لـ"درجة حرارة غير آمنة" لفترة طويلة؛ وبالتالي تنمو البكتيريا ويفسد الطعام.