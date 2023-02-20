قَسَم الجبل لنصفين.. فيديو مخيف يكشف قوة الزلزال المدمر

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كانت السلطات التركية، قد أعلنت، الأحد، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال، الذي وقع قبل نحو أسبوعين وخلف عشرات آلاف القتلى.