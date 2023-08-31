تحت ظروف قاسية.. نتيجة غير متوقعة عند تحضير الأكسجين 28 و27؟!

إلا أن النتائج عقب انتهاء التجربة كانت محيرة؛ حيث اضمحل الأكسجين 28، وحدث له انبعاث في النيوترونات، وسرعان ما تخلص من أربعة نيوترونات وتَحول إلى أكسجين 24، كما اضمحل الأكسجين 27 سريعًا، وفقد 3 نيوترونات ليصبح أيضًا الأكسجين 24.