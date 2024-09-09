ثعبان سحق جدة إندونيسية حتى الموت.. شاهد ما فعله زوجها وسكان القرية قبل ابتلاعها

فقدت جدة إندونيسية حياتها بشكل مأساوي، في جزيرة سومطرة، بعد أن سحقها ثعبان يبلغ طوله 16 قدمًا "حوالي 5 أمتار"، وحاول ابتلاعها بالكامل، لكن زوج المرأة شاهد الثعبان العملاق ملفوفًا حول زوجته، فواجهه بشجاعة، بينما لحق به شباب قريته.
وحسب موقع "TMZ" الإخباري، وقع الحادث يوم 27 أغسطس، في منطقة موارو جامبي، بمقاطعة جامبي، في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، عندما كانت الجدة هابساه، (57 عامًا)، تعمل في مزرعة أشجار المطاط، وكان الثعبان العملاق قد اختبأ وسط الأعشاب الطويلة والشجيرات، ثم تسلل ولف نفسه حول جسد المرأة، وضغط تدريجيًا على صدرها، كاتمًا أنفاسها حتى استسلمت تمامًا.
وبعد ظهر ذلك اليوم، بدأ زوج الضحية، م. صفري (66 عامًا)، والذي كان يعمل أيضًا في المزرعة، في البحث عن زوجته عندما لم تعد إلى المنزل، وسمع "صفري" حفيفًا بين الشجيرات الصغيرة وذعر عندما اكتشف ثعبانًا ملفوفًا حول زوجته، ويستعد لابتلاعها بالكامل.
وقال إيبتو أوساها سيتبو، رئيس شرطة سونجاي جلام، إن زوج الضحية "صفري"، قام بعمل شجاع وحاسم عندما سحب الثعبان من ذيله، وظل يضربه بجذع شجرة وهو يصرخ مناديًا سكان قريته، حتى أطلق الثعبان جثة الزوجة الميتة.
وعندما تجمع عدد من السكان، كان الثعبان قد اختبأ وسط الشجيرات الصغيرة، فقاموا بسحبه من ذيله، وقتلوه، ثم أخذوه إلى القرية لعرضه على بقية السكان.
وعلق أحد مشاهدي الفيديو، قائلاً: "لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى الرعب الذي عاشته عائلة هذه المرأة"، وقال مستخدم آخر: "عندما تنمو الثعابين إلى هذا الحجم، فإنها يمكن أن تفترس أي شخص".