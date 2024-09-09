ثعبان سحق جدة إندونيسية حتى الموت.. شاهد ما فعله زوجها وسكان القرية قبل ابتلاعها

وحسب موقع "TMZ" الإخباري، وقع الحادث يوم 27 أغسطس، في منطقة موارو جامبي، بمقاطعة جامبي، في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، عندما كانت الجدة هابساه، (57 عامًا)، تعمل في مزرعة أشجار المطاط، وكان الثعبان العملاق قد اختبأ وسط الأعشاب الطويلة والشجيرات، ثم تسلل ولف نفسه حول جسد المرأة، وضغط تدريجيًا على صدرها، كاتمًا أنفاسها حتى استسلمت تمامًا.