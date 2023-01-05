يتصدرها "كلب" سعره 500 مليون دولار.. قائمة بأغنى الحيوانات الأليفة بالعالم

وأوضح موقع All About Cats أن أغنى حيوان أليف في العالم هو الكلب "غانثر السادس"، بصافي ثروة تبلغ 500 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية القطة "نالا كات" بثروة تقدر بـ100 مليون دولار"، وفي المرتبة الثالثة قطة المغنية الأمريكية تيلور سويفت،"أوليفيا بنسون" بثروة تبلغ 97 مليون دولار أمريكي.