مرسوم ملكي في البحرين بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية

أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًّا ساميًا شاملًا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك؛ حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 1584 محكومًا.