رحلة لها تفاصيل.. "حطام الصاروخ الصيني" يواعد الأرض بسقوط!

وأضاف: "الذي يحدث عند سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض الآتي: على ارتفاع 120 كم يعاني القمر الصناعي من احتكاك شديد مع الغلاف الجوي فترتفع حرارته ويبدأ بالتفكك، وعلى ارتفاع 78 كم ينفجر القمر الصناعي بسبب شدة الضغط والحرارة ويبقى مشتعلًا حتى ارتفاع حوالي 50-40 كم، وخلال هذه الرحلة من 120 كم وحتى 40 كم يشاهد في السماء كجرم لامع جداً ومشتعل ويتكون من عدة قطع مضيئة؛ بعد ذلك تختفي الإضاءة ويكمل سقوطه نحو الأرض سقوطًا حرًا ولا تمكن مشاهدته إلى أن يصطدم بالأرض، وعادةً وبسبب ما سلف ذكره فإنه لا يصل إلى الأرض إلا 10% إلى 40% فقط من كتلة القمر الصناعي الأولية، ولكن بسبب حجم هذا الحطام الكبير فإن ما تبقى منه قد يشكل خطرًا على المكان الذي سيسقط عليه حصرًا، وحيث أن الماء يُشكل 71% من مساحة الأرض، فإن نسبة سقوطه في البحر هي 71% أيضًا.