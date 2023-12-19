"ولادة عبر الهاتف".. هكذا تعاني السيدات الحوامل تحت القصف في غزة

وتفصيلاً، كان الرجل، الذي قدم نفسه كصحفي من جباليا، لا يعرف كيف يتصرف مع تلك السيدة التي تضع مولودها في ظروف لا يمكنها فيها الوصول إلى مستشفى أو العثور على طبيب، يمكن أن يكمل المهمة؛ إذ خرجت كل مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة.