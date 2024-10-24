"ما سيحدث فيها غير واضح للعلماء".. صور مفاجئة لبحيرة ونباتات وسط الصحراء الكبرى الإفريقية

ونقلت الصحيفة عن موشيه أرمون، المحاضر في الجامعة العبرية: "ما سيحدث في الصحراء الكبرى لا يزال غير واضح للغاية؛ لكننا نأمل أن نتمكن في النهاية من تطوير فهم أفضل لمستقبل الصحراء الكبرى من خلال دراسة أحداث ملء هذه البحيرة".