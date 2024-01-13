بالصور.. آثار الدمار الذي خلّفته الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون

أظهرت صور أقمار اصطناعية، آثار الدمار الذي خلّفته الضربات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع وأهداف تابعة للحوثيين، أمس؛ ردًّا على الهجمات التي نفّذتها الجماعة المدعومة من إيران في اليمن على الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
وشملت الضربات الجوية منشآت ومواقع عسكرية من ضمنها مطارات صنعاء والحديدة وتعز، وكذلك منشأتين صغيرتين تقعان على طول الساحل جنوب الحديدة في اليمن؛ وفقًا لشركة "ماكسار تكنولوجيز".
وتُظهر إحدى الصور منشأة واقعة على الساحل الشمالي لليمن قبل وبعد الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتبدو آثار واضحة لدمار على أكثر من مبنى في المنشأة.
وقارنت صورة ثانية بين مطار الحديدة قبل وبعد الضربات؛ حيث تعرضت الحظائر في المطار لدمار هائل؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت صورة أخرى مبنى مدمرًا نتيجة القصف الذي تعرض له مطار تعز جنوبي اليمن.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل الخميس الجمعة، أكثر من 150 ضربة على أكثر من ثلاثين موقعًا عسكريًّا يسيطر عليه الحوثيون؛ فيما أعلنت واشنطن مساء الجمعة وفجر السبت أنها وجهت ضربات جديدة في اليمن.