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بالصور.. آثار الدمار الذي خلّفته الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون

150 غارة استهدفت أكثر من 30 موقعًا
مطار الحديدة قبل وبعد الضربات
مطار الحديدة قبل وبعد الضربات

أظهرت صور أقمار اصطناعية، آثار الدمار الذي خلّفته الضربات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع وأهداف تابعة للحوثيين، أمس؛ ردًّا على الهجمات التي نفّذتها الجماعة المدعومة من إيران في اليمن على الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

مطار تعز قبل وبعد الضربات
مطار تعز قبل وبعد الضربات

وشملت الضربات الجوية منشآت ومواقع عسكرية من ضمنها مطارات صنعاء والحديدة وتعز، وكذلك منشأتين صغيرتين تقعان على طول الساحل جنوب الحديدة في اليمن؛ وفقًا لشركة "ماكسار تكنولوجيز".

منشأة واقعة على الساحل الشمالي لليمن قبل وبعد الغارات_1
منشأة واقعة على الساحل الشمالي لليمن قبل وبعد الغارات_1

وتُظهر إحدى الصور منشأة واقعة على الساحل الشمالي لليمن قبل وبعد الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتبدو آثار واضحة لدمار على أكثر من مبنى في المنشأة.

منشأة واقعة على الساحل الجنوبي لليمن قبل وبعد الغارات
منشأة واقعة على الساحل الجنوبي لليمن قبل وبعد الغارات

وقارنت صورة ثانية بين مطار الحديدة قبل وبعد الضربات؛ حيث تعرضت الحظائر في المطار لدمار هائل؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وبيّنت صورة أخرى مبنى مدمرًا نتيجة القصف الذي تعرض له مطار تعز جنوبي اليمن.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل الخميس الجمعة، أكثر من 150 ضربة على أكثر من ثلاثين موقعًا عسكريًّا يسيطر عليه الحوثيون؛ فيما أعلنت واشنطن مساء الجمعة وفجر السبت أنها وجهت ضربات جديدة في اليمن.

بريطانيا
اليمن
إيران
الولايات المتحدة
الحوثيين
البحر الأحمر
أقمار اصطناعية
الممرات الملاحية

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