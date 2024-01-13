بالصور.. آثار الدمار الذي خلّفته الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون

أظهرت صور أقمار اصطناعية، آثار الدمار الذي خلّفته الضربات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع وأهداف تابعة للحوثيين، أمس؛ ردًّا على الهجمات التي نفّذتها الجماعة المدعومة من إيران في اليمن على الممرات الملاحية في البحر الأحمر.