جرحى عقب اصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالي

وتَمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلًا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.