جرحى عقب اصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالي

أفادت الشرطة الأسترالية بأن مروحيتين اصطدمتا اليوم الاثنين فوق أحد شواطئ البلاد؛ مما أسفر عن إصابة ركاب إحدى المروحيتين.
وتَمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلًا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.
ووفق وكالة AP، أغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم.. ويقع منتزه سي وورلد الترفيهي في مكان قريب من الموقع.
وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن المسعفين والشرطة في مكان الحادث.
وتُعد منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحامًا في شهر يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا.