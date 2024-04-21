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"سقف العالم".. لماذا لا تحلق الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟ "المسند" يجيب بـ3 أسباب

أشار إلى أن التيارات الهوائية القوية فوقها تُسَبب مطبات هوائية تزعج ركاب الطائرة
نائب رئيس جمعية الطقس السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس السعودية عبدالله المسند

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن 3 أسباب تؤدي إلى عدم طيران الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "السبب الأول؛ لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات".

وأضاف: "السبب الثاني؛ صعوبة التنفس: فمن المعروف أن الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8 كم، وفي حالة حدوث أي طارئ في الطائرة، فإنها ستضطر إلى أن تهبط لمستوى 3 كم فوق سطح البحر وبسرعة؛ وبالتالي فإن الطائرة ستواجه احتمال الاصطدام الحتمي بالجبال التي يناهز ارتفاعها 8 كم".

وتابع: "السبب الثالث؛ التيارات الهوائية القوية فوق جبال هيمالايا والتي تسبب مطبات هوائية تزعج ركاب الطائرة.. هذا والله أعلم".

عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس السعودية
سقف العالم

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