"سقف العالم".. لماذا لا تحلق الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟ "المسند" يجيب بـ3 أسباب

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن 3 أسباب تؤدي إلى عدم طيران الطائرات المدنية فوق جبال الهيمالايا.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "السبب الأول؛ لكونها أعلى نقطة على سطح الأرض، وتلقب بسقف العالم، وقرب قممها من مستوى طيران الطائرات".
وأضاف: "السبب الثاني؛ صعوبة التنفس: فمن المعروف أن الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8 كم، وفي حالة حدوث أي طارئ في الطائرة، فإنها ستضطر إلى أن تهبط لمستوى 3 كم فوق سطح البحر وبسرعة؛ وبالتالي فإن الطائرة ستواجه احتمال الاصطدام الحتمي بالجبال التي يناهز ارتفاعها 8 كم".
وتابع: "السبب الثالث؛ التيارات الهوائية القوية فوق جبال هيمالايا والتي تسبب مطبات هوائية تزعج ركاب الطائرة.. هذا والله أعلم".