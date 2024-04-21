"سقف العالم".. لماذا لا تحلق الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟ "المسند" يجيب بـ3 أسباب

وأضاف: "السبب الثاني؛ صعوبة التنفس: فمن المعروف أن الطائرات تطير في المتوسط بارتفاع 10 كم، في حين يصل ارتفاع قمم جبال هملايا نحو 8 كم، وفي حالة حدوث أي طارئ في الطائرة، فإنها ستضطر إلى أن تهبط لمستوى 3 كم فوق سطح البحر وبسرعة؛ وبالتالي فإن الطائرة ستواجه احتمال الاصطدام الحتمي بالجبال التي يناهز ارتفاعها 8 كم".