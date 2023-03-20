"واقعةٌ مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. شاهد ما فعله عامل روسي

ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد سرقها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وعَمِدَ العامل إلى رمي الأموال، بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
ويُظهر فيديو نُشر على "تويتر"، كمية كبيرة من الأموال ملقاة في الشارع، بين دولارات وليرات تركية وغيرها.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.
وتَعَرّض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني، شاركت فيها العديد من الدول.